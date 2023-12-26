Есть вероятность роста курса: что может повлиять на валюту в Украине

Одна веская причина повлияет на валютный рынок

Украина в ожидании финансовой помощи США и ЕС. Нацбанк предупреждает об негативной ситуации на наличном рынке из-за задержки денег.

Эта проблема должна решиться в ближайшие месяцы, как говорится в итогах дискуссии членов Комитета по монетарной политике НБУ 13 декабря 2023 года. В ходе дискуссии было поддержано решение снизить учетную ставку с 16% до 15%.

Как сообщили эксперты, риски для развития инфляции и курсовой стабильности остаются большими в военный период, хотя некоторые даже частично реализуются. В частности, наблюдается задержка в предоставлении внешней финансовой помощи Украине и неопределенность условий и объема дополнительных поступлений. Бюджет поддержки Украины со стороны ключевых партнеров Европейского Союза и США на 2024 год еще не утвержден.

"Эта проблема, вероятнее всего, решится в течение следующих месяцев. Фундаментом для этого, в частности, является успешное завершение второго пересмотра программы МВФ "Механизм расширенного финансирования" для Украины и соответствующие заверения международных партнеров, что является неотъемлемой частью этой программы", — говорится в сообщении.

В то же время в Нацбанке подчеркивают, что международные золотовалютные резервы составляют почти 29 млрд. Этого должно хватить для сохранения контроля над курсом.

"Однако затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а значит, и обусловить дополнительный спрос на валюту", — пояснили в НБУ.

Курс доллара в Украине по состоянию на 26 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 26 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,60 грн (покупка) и 38,16 (продажа). Наличный курс — 38,0 (покупка) и 38,15 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,52.