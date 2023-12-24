Чего ждать от доллара перед Новым годом: такого не было с начала полномасштабной войны

Банкир сделал прогноз на конец декабря

В рождественско-новогоднюю неделю ситуация на валютном рынке Украины может стать действительно кульминационной. В этот период могут наблюдаться стабильные коридоры колебаний, как на межбанке, так и на наличном рынке. В последнюю неделю декабря межбанковский и наличный курсы теоретически могут сравниться, чего не наблюдалось с самого начала полномасштабного вторжения.

Такой прогноз сделал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет 24 канал. По словам банкира, многое будет зависеть от реализации направления регулятора на либерализацию валютного рынка.

Регулятор может прибегнуть к более мощным валютным интервенциям, что в свою очередь спровоцирует превышение предложения над спросом на межбанке и это скажется на текущих курсовых колебаниях.

Стоимость валюты будет выставляться с учетом межбанковских курсовых показателей. Также стоит добавить объективный предпраздничный фактор роста предложения.

"Именно поэтому, с определенной вероятностью, можем ожидать достаточно стабильные коридоры колебаний, как на межбанке, так и на наличном рынке, а разница между курсами может снизиться до минимума: не исключаем, что в течение последней недели года может снизиться до нуля. Другими словами, межбанковский и наличный курсы теоретически могут сравниться, чего не наблюдалось с самого начала полномасштабного вторжения", — объяснил Лесовой.

В последнюю неделю декабря ожидаемый "коридор" валютных колебаний на межбанке ожидается на уровне 37 – 37,75 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро. Текущие курсовые изменения не будут значительными — до 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи – до 0,1 гривны. На наличном рынке курс доллара будет находиться в пределах 37-38 гривен.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 24 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,60 грн (покупка) и 38,15(продажа). Наличный курс — 37,99 (покупка) и 38,10 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,59.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале 2024 года колебания на валютном рынке будут допустимыми. Однако есть один фактор, который может значительно повлиять на ситуацию.