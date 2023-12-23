Доллар может колебаться: чего ожидать от курса валют в январе 2024 года

Валютный рынок реагирует, в том числе, и на блокаду границы Украины с Польшей

В Украине курс валют в январе 2024 года будет прогнозируемым, а колебания валют будут допустимыми и прогнозируемыми. Но внешнеполитическая ситуация может серьезно повлиять на финансовый рынок и изменить ситуацию.

Об этом сказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, сообщает УНИАН. По его словам, начало 2024 года не принесет существенных изменений курса валют, ведь НБУ продолжает стратегию "управляемой гибкости" и нацелен на снижение разницы между курсами безналичного и наличного рынков.

"Собственно, с определенными предположениями можно ожидать, что в обычно достаточно инертном для валютных изменений январе, НБУ сохранит тактику "валютных прикосновений" через интервенции на межбанке для сохранения баланса между спросом и предложением. А учитывая большой запас прочности (международные резервы страны составляют около 39 млрд долл.) сейчас отсутствуют опасения относительно появления неконтролируемых процессов на рынке, связанных, например, с определенной аритмичностью получения страной международной финансовой поддержки", — сказал Лесовой.

По его словам, Нацбанк ведет эффективную стратегию, так как в декабре разница между показателями наличного и безналичного курса валют снизилась до погрешности 0,3–0,4 гривен. А отказ от валютных ограничений на наличном рынке помогает создать единый наличный курс с конкуренцией между финансовыми учреждениями за клиентов.

Стабильность курса в 2024 году также будет зависеть и от блокады на границе с Польшей. Выручка за экспорт составляет большую долю валютных поступлений. При оптимистическом сценарии, когда в январе фуры могут снова поехать, курс валют сильно не изменится.

"Что касается объемов макрофинансовой поддержки, то замечу, что ожидаемые/желаемые объемы в 41 млрд долларов, скорее всего, будут поступать не так системно, как это было в 2022 и 2023 годах. Конечно, неуверенность последние 2 месяца в международных финансах может раздражать сознание, отчасти вызвать "испуг" на рынке. Однако, повторюсь, у Украины есть достаточный объем валютных резервов, которых может хватить на достаточно длительное время", — сказал Лесовой.

Финансовый эксперт добавил, что международная финансовая помощь — это деньги не только от США, но и от других стран Евросоюза, МВФ и "Большой семерки". Вдобавок к этому есть кредитный механизм получения необходимого объема финансирования.

"Таким образом, можно ожидать, что январь на валютном рынке будет достаточно инертным, а курсовая ситуация может стать достаточно прогнозируемой: при частых, но крайне незначительных колебаниях, курсовые пределы допустимых валютных изменений не изменятся. При этом текущие курсовые изменения не будут превышать 0,2 грн, а разница между курсами межбанка и наличного рынка вряд ли превысит 0,2 грн", — резюмировал Лесовой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что курс валют может подорожать в Украине. Финансовый эксперт рассказал, когда и при каких условиях это может произойти.