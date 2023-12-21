За этот год было много сделано: чего ждать от валютного рынка Украины в 2024-м
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Банкир выделил основные достижения 2023 года
В следующем году на валютном рынке курсообразование будет зависеть от главного экономического фактора – соотношения спроса и предложения.
Как рассказал заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления "Глобус банка" Сергей Мамедов 24 Канала, в Украине продолжается тенденция свободного курсообразования. Эта ситуация постоянная, потому что Нацбанк и МВФ сотрудничают по одной программе.
"В настоящее время на межбанковском рынке, хоть с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть курс регулируется главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для "единого" курса на наличном рынке и сокращение разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Самое свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны", — говорит банкир.
По словам Мамедова, НБУ в 2024 году будет продолжать введение определенных реформ в целях будущей стабилизации экономики Украины и валютного рынка.
В 2023 году основными достижениями Мамедов считает:
- Введение "конвертационных депозитов";
- Переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу;
- Отмена валютных ограничений для финучреждений;
- Сближение банковского и обменного курса в единый на наличном рынке;
- Достижение равновесия между спросом и предложением благодаря валютным интервенциям;
- Уменьшение разницы между курсом межбанка и наличного рынка;
Курс доллара в Украине по состоянию на 21 декабря
По данным портала "Минфин", в четверг, 21 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,50 грн (покупка) и 38,10 (продажа). Наличный курс — 38,05 (покупка) и 38,23 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,55.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине на текущей неделе.