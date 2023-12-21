За цей рік було багато зроблено: чого чекати від валютного ринку України у 2024-у

Банкір виокремив основні досягнення 2023 року

У наступному році на валютному ринку курсоутворення залежатиме від головного економічного чинника — співвідношення попиту та пропозиції.

Як розповів заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України, голова правління "Глобус банку" Сергій Мамедов 24 Каналу, наразі в Україні триває тенденція вільного курсоутворення. Ця ситуація є постійною, бо Нацбанк та МВФ співпрацюють за одною програмою.

"Наразі на міжбанківському ринку, хоч з певними обмовками, діє вільне курсоутворення. Тобто, курс регулюється головним економічним чинником – співвідношенням попиту та пропозиції. А створення підґрунтя для "єдиного" курсу на готівковому ринку та скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами свідчить про те, що валютний ринок знаходиться на шляху до повної лібералізації. Саме вільне курсоутворення може стати найважливішим чинником для більш активного розвитку економіки країни", — каже банкір.

За словами Мамедова, НБУ у 2024 році продовжуватиме введення певних реформ з метою майбутньої стабілізації економіки України та валютного ринку.

У 2023 році основними здобутками Мамедов вважає:

Введення "конвертаційних депозитів";

Перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу;

Скасування валютних обмежень для фінустанов;

Зближення банківського та обмінного курсу в єдиний на готівковому ринку;

Досягнення рівноваги між попитом та пропозицією, завдяки валютним інтервенціям;

Зменшення різниці між курсом міжбанку та готівкового ринку;

Курс долара в Україні станом на 21 грудня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 21 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,50 грн (купівля) та 38,10 (продаж). Готівковий курс — 38,05(купівля) та 38,23 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,55.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні на поточному тижні.