Долар по 42 гривні? Чого українцям чекати від курсу 2024 року

Експерт озвучив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік

2024 року на валютному ринку України можуть відбутися значні зміни. Подібні тенденції можливі за одного сценарію.

Такий прогноз на наступний рік зробив засновник та президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак. Про це пише РБК-Україна.

За його словами, протягом року курс долара може триматися на рівні 40 гривень. Є також і можливість, що він підскочить і до 42 гривень.

Згідно з очікуваннями експерта, офіційний курс гривні може досягти 42 за долар до кінця наступного року. Такі цифри можуть стати реальністю виходячи з базового сценарію, що передбачає надходження протягом наступного року більшої частини запланованих у державному бюджеті 42 млрд доларів фінансової допомоги Україні від зовнішніх партнерів.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 17 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,67 (продаж). Готівковий курс — 37,53 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,99.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що представники Fitch Ratings зробили прогноз щодо курсу долара на 2024 рік. На їхню думку, українцям не варто чекати на зміни.