Долар може подорожчати? До чого готуватися українцям у 2024 році

Стало відомо, як вагатиметься долар наступного року

Наступного року курс долара в Україні може зрости й американська валюта досягне 41 гривні. Проте оцінити готівковий курс валюти вдасться лише за рік.

Про це розповів голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram. Він оцінив прогноз валют від експертів МВФ на 2024 рік.

Гетьманцев додав, що Міжнародний валютний фонд не дає прогноз для обмінного курсу валют, але в розрахунках все ж таки відштовхується від певного прогнозу. Завдяки нехитрим підрахункам голова Комітету з питань фінансів заявив, що середньорічний курс долара у 2024 році може становити 41 гривня за один долар.

"Розрахунковий середньорічний курс на 2024 рік, закладений в оновлену програму EFF, становить 41 грн/дол.", — зазначив Данило Гетманцев.

Водночас прогнозований курс долара вже закладено до бюджету на 2024 рік і становить 40,7 гривні за один долар. Але фактичний курс може бути іншим.

"Яким буде фактичний курс, зможемо звіритися через рік", — додав Гетманцев.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з курсом долара в останній тиждень 2023 року. Фінансовий експерт дав свій прогноз.