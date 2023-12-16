Доллар может подорожать? К чему готовиться украинцам в 2024 году

Стало известно, как будет колебаться доллар в следующем году

В следующем году курс доллара в Украине может вырасти, и американская валюта достигнет 41 гривны. Однако оценить наличный курс валюты удастся лишь через год.

Об этом рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram. Он оценил прогноз валют от экспертов МВФ на 2024 год.

Гетманцев добавил, что Международный валютный фонд не дает прогноз для обменного курса валют, но в расчетах все же отталкивается от определенного прогноза. Благодаря нехитрым подсчетам глава Комитета по вопросам финансов заявил, что среднегодовой курс доллара в 2024 году может составить 41 гривна за один доллар.

"Расчетный среднегодовой курс на 2024 год, заложенный в обновленную программу EFF, составляет 41 грн/долл", — отметил Даниил Гетманцев.

В то же время прогнозированный курс доллара уже заложен в бюджет на 2024 год и составляет 40,7 гривны за один доллар. Но фактический курс может быть иным.

"Каким будет фактический курс, сможем свериться через год", — добавил Гетманцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с курсом доллара в последнюю неделю 2023 года. Финансовый эксперт дал свой прогноз.