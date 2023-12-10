Может подорожать? Что будет с курсом валют в Украине до конца года

В декабре идет существенный рост кассовых расходов бюджета

Ситуация на валютном рынке до конца 2023 года может оставаться напряженной. Однако существенно на курс гривны это не повлияет.

Такой прогноз сделали эксперты в комментарии изданию OBOZREVATEL. Так, например, по мнению, руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, причины для того, чтобы доллар подорожал, есть, но такого удорожания не будет. НБУ декларирует валютную стабильность как одну из своих первоочередных задач. Удорожание доллара может привести к ряду проблем, в частности к росту цен.

"Декабрь сложный месяц для валютного рынка. В декабре идет существенный рост кассовых расходов бюджета, они закрывают все платежи по долгосрочным проектам перед подрядчиками, соответственно, на руках бизнеса появляется много гривны, а, соответственно, где-то до конца года растет существенно спрос на валюту у бизнеса", – рассказывает Паращий

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой придерживается аналогичного мнения. По его словам, грядущие изменения связаны прежде всего с вопросом либерализации валютного рынка. Согласно его прогнозу, на следующей неделе и до конца месяца ситуация на наличном рынке обещает быть спокойной. "По крайней мере, сейчас нет причин для любых курсовых "форс-мажоров", – резюмировал банкир.

Напомним, ранее мы писали о том, что происходит на валютном рынке после ослабления регуляций НБУ.