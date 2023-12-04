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Гривня улетела: что происходит на валютном рынке после ослабления регуляций НБУ

Автор
Наталья Нападовская Наталья Нападовская
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НБУ в очередной раз смягчил требования к валютному рынку
НБУ в очередной раз смягчил требования к валютному рынку

Украинцы могут купить больше валюты

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 отменил ограничения на продажу валюты для банков и небанковских финансовых учреждений. НБУ этой либерализацией надеется сократить разницу между наличным и безналичным курсами. Как это оказывает влияние на курс доллара?

До того, как НБУ перевел официальный курс в режим так называемой "управляемой гибкости", разница между ним и наличными покупкой/продажей понемногу становилась меньше.

Разница между официальным и наличным курсами доллара
Разница между официальным и наличным курсами доллара

И судя по всему, Нацбанк считает, что рынок готов к очередным смягчениям. С ним согласны эксперты. "На внутреннем рынке царит покой. Нацбанк даже позволил себе снять еще несколько валютных ограничений. Больше всего из которых – ограничения для покупки валюты населением. В НБУ резонно считали, что в последнее время очередей в обменниках не наблюдается и ажиотажа их решение не вызовет, а значит, можно либерализовать", — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Нацбанк "прикрутил" рынок после шока от полномасштабного вторжения. А потом понемногу снимал ограничения. Так, в апреле 2023 года НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту. Но при условии, что продажи не будут превышать покупку. По такой же схеме работали обменные пункты.

Динамика официального курса доллара
Динамика официального курса доллара

В конце августа 2023 года НБУ немного увеличил лимит и на покупку безналичной валюты. Тогда разрешил банкам продавать валюту одному клиенту на сумму до 50 000 гривен в месяц без дополнительных обязательств. Это немного снизило курс доллара. Следует отметить, что эти ограничения остаются и после 1 декабря. До 50 000 грн. в одном банке без подтверждения основания/обязательства на такую операцию. И до 200 000 грн в одном банке в случае размещения валюты на срочный депозит от 3-х месяцев. Это действует на одного клиента в одном банке. То есть, если у вас есть счета в нескольких банках, то эти лимиты соответственно растут.

Остались ограничения и по объемам выдачи наличных – гривны или валюты. Максимальная сумма наличной гривны (или валюты в гривневом эквиваленте) для снятия в один день – 100 000 гривен с одного счета в кассе банка, в банкоматах/POS-терминалах – в рамках дневного лимита по карте, но не более 50 000 грн в день .

Теперь рынок получил еще больше свободы. Снимая ограничения на продажу валюты, НБУ пытается минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами. После начала полномасштабной войны курс на межбанке почти всегда оставался ниже, разница доходила до 10% летом 2022-го.

Как последняя регуляция повлияла на рынок? Решение НБУ уже сблизило курсы. Если 29 ноября курс продажи на межбанке составил 36,39 грн/$, то на наличном рынке медиана продажи составляла 37,7 грн/$. Разница — 1,41 гривны. По состоянию на сегодняшний день, 4 декабря, курс продажи на межбанке составлял 36,48 а на наличном — 37,5 т.е. разница – 1,02 грн.

Чистая покупка валюты населением
Чистая покупка валюты населением

Остальные послабления касаются только отдельных категорий граждан. Фактически они стали скорее техническим решением старых проблем. После сентябрьского решения НБУ с 1 декабря 2023 года расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии россии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. Перед этим Кабмин принял Постановление №361, которым существенно сократил бюрократические процедуры для защитников и защитниц во время направления их на лечение за границу. Сокращен срок оформления документов, необходимых для запроса на лечение за пределами Украины, а НБУ добавил в соответствующий перечень трансграничных переводов сопутствующие услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств.

Также разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. По словам руководителя Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака, это примерно 130 – 150 000 человек. В частности, оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.

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