Гривня улетела: что происходит на валютном рынке после ослабления регуляций НБУ

Украинцы могут купить больше валюты

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 отменил ограничения на продажу валюты для банков и небанковских финансовых учреждений. НБУ этой либерализацией надеется сократить разницу между наличным и безналичным курсами. Как это оказывает влияние на курс доллара?

До того, как НБУ перевел официальный курс в режим так называемой "управляемой гибкости", разница между ним и наличными покупкой/продажей понемногу становилась меньше.

Разница между официальным и наличным курсами доллара

И судя по всему, Нацбанк считает, что рынок готов к очередным смягчениям. С ним согласны эксперты. "На внутреннем рынке царит покой. Нацбанк даже позволил себе снять еще несколько валютных ограничений. Больше всего из которых – ограничения для покупки валюты населением. В НБУ резонно считали, что в последнее время очередей в обменниках не наблюдается и ажиотажа их решение не вызовет, а значит, можно либерализовать", — считает инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Нацбанк "прикрутил" рынок после шока от полномасштабного вторжения. А потом понемногу снимал ограничения. Так, в апреле 2023 года НБУ разрешил банкам продавать наличную валюту. Но при условии, что продажи не будут превышать покупку. По такой же схеме работали обменные пункты.

Динамика официального курса доллара

В конце августа 2023 года НБУ немного увеличил лимит и на покупку безналичной валюты. Тогда разрешил банкам продавать валюту одному клиенту на сумму до 50 000 гривен в месяц без дополнительных обязательств. Это немного снизило курс доллара. Следует отметить, что эти ограничения остаются и после 1 декабря. До 50 000 грн. в одном банке без подтверждения основания/обязательства на такую операцию. И до 200 000 грн в одном банке в случае размещения валюты на срочный депозит от 3-х месяцев. Это действует на одного клиента в одном банке. То есть, если у вас есть счета в нескольких банках, то эти лимиты соответственно растут.

Остались ограничения и по объемам выдачи наличных – гривны или валюты. Максимальная сумма наличной гривны (или валюты в гривневом эквиваленте) для снятия в один день – 100 000 гривен с одного счета в кассе банка, в банкоматах/POS-терминалах – в рамках дневного лимита по карте, но не более 50 000 грн в день .

Теперь рынок получил еще больше свободы. Снимая ограничения на продажу валюты, НБУ пытается минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами. После начала полномасштабной войны курс на межбанке почти всегда оставался ниже, разница доходила до 10% летом 2022-го.

Как последняя регуляция повлияла на рынок? Решение НБУ уже сблизило курсы. Если 29 ноября курс продажи на межбанке составил 36,39 грн/$, то на наличном рынке медиана продажи составляла 37,7 грн/$. Разница — 1,41 гривны. По состоянию на сегодняшний день, 4 декабря, курс продажи на межбанке составлял 36,48 а на наличном — 37,5 т.е. разница – 1,02 грн.

Чистая покупка валюты населением

Остальные послабления касаются только отдельных категорий граждан. Фактически они стали скорее техническим решением старых проблем. После сентябрьского решения НБУ с 1 декабря 2023 года расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам, включая участников боевых действий, которые в результате вооруженной агрессии россии против Украины нуждаются в лечении или восстановлении здоровья за пределами Украины. Перед этим Кабмин принял Постановление №361, которым существенно сократил бюрократические процедуры для защитников и защитниц во время направления их на лечение за границу. Сокращен срок оформления документов, необходимых для запроса на лечение за пределами Украины, а НБУ добавил в соответствующий перечень трансграничных переводов сопутствующие услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации в медицинских учреждениях иностранных государств.

Также разрешена оплата услуг, необходимых для создания надлежащих условий для обучения студентов за рубежом. По словам руководителя Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака, это примерно 130 – 150 000 человек. В частности, оплата за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питание, страхование, медицинские услуги в случае необходимости предоставления неотложной медицинской помощи.