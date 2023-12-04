Гривня полетіла: що відбувається на валютному ринку після послаблення регуляцій НБУ

Українці можуть купити більше валюти

Національний банк України з 1 грудня 2023 року скасував обмеження на продаж валюти для банків та небанківських фінансових установ. НБУ цією лібералізацією сподівається скоротити різницю між готівковим та безготівковим курсами. Як це впливає на курс долара?

До того, як НБУ перевів офіційний курс в режим так званої "керованої гнучкості", різниця між ним та готівковими купівлею/продажем потроху ставала меншою.

Різниця між офіційним та готівковим курсами долара

І судячи з усього, Нацбанк вважає що ринок готовий до чергових пом’якшень. З ним згодні експерти. "На внутрішньому ринку панує спокій. Нацбанк навіть дозволив собі зняти ще кілька валютних обмежень. Найбільше з яких – обмеження для купівлі валюти населенням. У НБУ резонно вважали, що останнім часом черг в обмінниках не спостерігається і ажіотажу їхнє рішення не викличе, а отже, можна лібералізувати", — вважає інвестиційний банкир Сергій Фурса.

Нацбанк "прикрутив" ринок після шоку від повномасштабного вторгнення. А потім потроху знімав обмеження. Так, в квітні 2023 року НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту. Але за умови, що продаж не перевищуватиме купівлю. За такою ж схемою працювали й обмінні пункти.

Динаміка офіційного курсу долара

Наприкінці серпня 2023 року НБУ трохи збільшив ліміт і на купівлю безготівкової валюту. Тоді він дозволив банкам продавати валюту одному клієнту на суму до 50 000 гривень на місяць без додаткових зобов'язань. Це трохи знизило курс долара. Варто зазначити, що ці обмеження залишаються і після 1 грудня. До 50 000 грн в одному банку без підтвердження підстави/зобов'язання на таку операцію. Та до 200 000 грн в одному банку у разі розміщення валюти на строковий депозит від 3-х місяців. Це діє для одного клієнта в одному банку. Тобто, якщо маєте рахунки в кількох банках, то ці ліміти відповідно зростають.

Залишились обмеження і щодо обсягів видачі готівки – гривні або валюти. Максимальна сума готівкової гривні ( або валюти в гривневому еквіваленті) для зняття в один день — 100 000 гривень з одного рахунку в касі банку, в банкоматах/POS-терміналах ​— в рамках денного ліміту по картці, але не більше 50 000 грн в день.

Тепер ринок отримав ще більше свободи. Знімаючи обмеження на продаж валюти НБУ намагається мінімізувати різницю між готівковим та безготівковим курсами. Після початку повномасштабної війни курс на міжбанку майже завжди залишався нижчим, різниця доходила до 10% влітку 2022-го.

Як остання регуляція вплинула на ринок? Рішення НБУ вже зблизило курси. Якщо 29 листопада курс продажу на міжбанку становив 36,39 грн/$, то на готівковому ринку медіана продажу складала 37,7 грн/$. Різниця — 1,41 гривні. Станом на сьогодні, 4 грудня, курс продажу на міжбанку становив 36,48 а на готівковому — 37,5 тобто різниця – 1,02 грн.

Чиста купівля валюти населенням

Інші послаблення стосуються лише окремих категорій громадян. Фактично вони стали скоріш технічним вирішенням старих проблем. Вкотре після вересневого рішення НБУ з 1 грудня 2023 року розширив перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включаючи учасників бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України. Перед цим Кабмін ухвалив Постанову № 361, якою суттєво скоротив бюрократичні процедури для захисників і захисниць під час направлення їх на лікування за кордон. Скорочено термін оформлення документів, необхідних для запиту на лікування за межами України, а НБУ додав до відповідного переліку транскордонних переказів супутні послуги, пов’язані з процесом лікування / реабілітації в медичних закладах іноземних держав.

Також дозволено оплату послуг, що є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном. За словами очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака це приблизно 130 – 150 000 осіб. Зокрема, оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг в разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.