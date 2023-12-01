Попит на долар зросте: що буде з курсом на початку грудня

Вартість американської валюти майже не зміниться

Протягом цього тижня показники американської валюти будуть коливатись. Експерти кажуть, що великого здорожчання чекати не варто.

За словами директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, передає 24 Канал, у перші дні грудня 2023 року курс долара перебуватиме у межах коридору 37,3 — 37,8 гривні. Причиною курсового коливання стануть деякі обставини.

"На цьому тижні я очікую ослаблення тренда на зміцнення гривні через помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення в перехідну дату. На мою думку, у найближчі 7 днів коливання будуть в межах діапазону 37,3 — 37,8 гривні за долар", — зазначила вона.

Золотько каже, що виплата зарплат українцям може вплинути на ринок валют через збільшений попит. До того ж в останні тижні збільшилась конкуренція між банками у продажу безготівкової суми (50 тисяч гривень). Щоб не було спекуляції, фінансові установи знижують курс долара.

Курс долара в Україні станом на 1 грудня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 1 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,60 (продаж). Готівковий курс — 37,25 (купівля) та 37,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,35 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара у грудні 2023 року.