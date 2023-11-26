Дефіцит бюджету тисне на ринок: банкір розповів, яким буде курс долара в Україні

Є один важливий чинник, що впливатиме на вартість американської валюти

У грудні курс долара в Україні очікується в межах 37-38 грн/дол. В цілому на валютному ринку продовжуватимуться тенденції листопада.

Про це заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, пише УНІАН. За його прогнозом, на міжбанківському валютному ринку поточні коливання не перевищать 0,2 грн, а спред (різниця між курсами покупки та продажу) буде мізерною — до 0,1 грн.

"Щодо ситуації на готівковому ринку, через наближення свят ми припускаємо, що на готівковому ринку пропозиція може зрости на 10-15% (частина громадян, готуючись до святкувань, може реалізувати частину валютних накопичень), що позначиться на курсі — міжринкова різниця курсів може скоротитися з 1-1,5% до 1-0,7%", — зазначив банкір.

Лєсовий також повідомив, що у грудні курсовий коридор буде в межах 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€. Різниця між курсами покупки та продажу буде в амплітуді 0,3-0,5 грн, а поточні (щоденні) курсові зміни не перевищать 0,5 грн.

Банкір зазначив, що серед інших факторів, що впливатимуть на валютний ринок, залишаються ситуація в економіці країни, експортний розвиток та обсяг макрофінансової підтримки. За його словами, що цей фактор вже тисне на ринок, адже наступного року Україна потребуватиме понад 40 млрд дол. для того, щоб у надскладних умовах війни зуміти збалансувати бюджет.

"Таким чином, якщо не виникнуть якісь форс-мажорні обставини, ситуація на валютному ринку залишатиметься цілком оптимістичною: курсові зміни можуть бути частими, однак цілком окресленими та без "аритмії". Ні шалені злети, ні падіння курсів ринку поки що не загрожують", — підсумував він.

Нагадаємо, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що НБУ буде зменшувати продаж валюти на міжбанківському ринку. Це буде зроблено з метою, щоб подивитись на ситуацію на ринку.