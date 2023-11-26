Дефицит бюджета давит на рынок: банкир рассказал, каким будет курс доллара в Украине

Есть один важный фактор, влияющий на стоимость американской валюты

В декабре курс доллара в Украине ожидается в пределах 37-38 грн/долл. В целом на валютном рынке будут продолжаться тенденции ноября.

Об этом заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, пишет УНИАН. По его прогнозу, на межбанковском валютном рынке текущие колебания не превысят 0,2 грн, а спред (разница между курсами покупки и продажи) будет скудной — до 0,1 грн.

"О ситуации на наличном рынке, из-за приближающихся праздников мы предполагаем, что на наличном рынке предложение может вырасти на 10-15% (часть граждан, готовясь к празднованию, может реализовать часть валютных накоплений), что скажется на курсе — межрыночная разница курсов может сократиться" с 1-1,5% до 1-0,7%", — отметил банкир.

Лесной также сообщил, что в декабре курсовой коридор будет в пределах 37-38 грн/$ и 39-41 грн/€. Разница между курсами покупки и продаж будет в амплитуде 0,3-0,5 грн, а текущие (ежедневные) курсовые изменения не превысят 0,5 грн.

Банкир отметил, что среди других факторов, влияющих на валютный рынок, остаются ситуация в экономике страны, экспортное развитие и объем макрофинансовой поддержки. По его словам, этот фактор уже давит на рынок, ведь в следующем году Украина потребует более 40 млрд долл. для того, чтобы в сверхсложных условиях войны суметь сбалансировать бюджет.

"Таким образом, если не возникнут какие-либо форс-мажорные обстоятельства, ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне оптимистичной: курсовые изменения могут быть частыми, однако вполне очерченными и без "аритмии". Ни безумные взлеты, ни падения курсов рынка пока не угрожают", – подытожил он.

Напомним, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что НБУ будет уменьшать продажу валюты на межбанковском рынке. Это будет сделано для того, чтобы посмотреть на ситуацию на рынке.