Спрос на доллар вырастет: что будет с курсом в начале декабря

Стоимость американской валюты почти не изменится

В течение этой недели показатели американской валюты будут колебаться. Эксперты говорят, что большого подорожания ждать не стоит.

По словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, передает 24 канал, в первые дни декабря 2023 года курс доллара будет находиться в пределах коридора 37,3 — 37,8 гривны. Причиной курсового колебания станут некоторые обстоятельства.

"На этой неделе я ожидаю ослабление тренда на укрепление гривны из-за умеренного роста спроса на иностранную валюту со стороны населения в переходную дату. По моему мнению, в ближайшие 7 дней колебания будут в пределах диапазона 37,3 — 37,8 гривны за доллар", – сказала она.

Золотько говорит, что выплата зарплат украинцам может повлиять на рынок валют из-за возросшего спроса. К тому же, в последние недели увеличилась конкуренция между банками в продаже безналичной суммы (50 тысяч гривен). Чтобы не было спекуляций, финансовые учреждения снижают курс доллара.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 декабря

По данным портала "Минфин", в пятницу, 1 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,15 грн (покупка) и 37,60 (продажа). Наличный курс — 37,25 (покупка) и 37,48 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,35 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в декабре 2023 года.