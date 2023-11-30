Курс доллара в начале декабря: есть ли намеки на валютную панику в Украине

Ситуация на валютном рынке будет понятной

Банкиры прогнозируют курсу доллара в декабре спокойствие и стабильность, разве что некоторые изменения возможны во второй половине месяца, но и они, скорее, приведут к его падению. В то же время в первую неделю декабря американская валюта будет более прогнозируемой.

Об этом "Телеграфу" заявил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, ситуация на валютном рынке останется довольно прогнозируемой: будет действовать режим управляемой гибкости, предусматривающий точечное вмешательство регулятора на межбанк в случае возникновения угрожающих рынку обстоятельств.

"Сейчас на рынке отсутствуют какие-либо даже намеки на ажиотажный спрос или панические настроения, способные в той или иной степени поколебать стабильность рынка. Ожидается, что со временем на рынке будет реализовываться новый этап либерализации — а это сокращение разницы между курсами межбанка, комбанков и наличного рынка. В настоящее время эта разница составляет в среднем до 1,5%. Вполне возможно, постепенно она сократится до 0,7-1%", — подчеркнул Тарас Лесовой.

По его словам, на следующей неделе основными факторами влияния на валютный рынок будут:

частые, но несущественные изменения курсов как в сторону роста, так и снижения;

более-менее сбалансированный спрос и предложение, благодаря тактике регулятора;

текущие колебания (ежедневные смены курсов) на межбанке не превысят 0,2 грн;

разница между покупкой и продажей безналичной валюты не превысит 0,1 грн;

разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке составит от 0,3 до 0,5 грн;

ежедневные изменения курсов на наличном рынке не превысят 0,5 грн;

курсовой коридор на наличном рынке будет на уровне 37–38 грн/долл. и 39–41 грн/евро.

"Можем подытожить: учитывая конъюнктуру рынка, на следующей неделе не стоит ожидать каких-либо существенных изменений, рынок будет жить по правилам режима управляемой гибкости: хрупкие вмешательства регулятора на межбанк будут зависеть главным образом от уровня спроса. Следовательно, любые неожиданные изменения, способные поколебать рынок, маловероятны", — резюмирует Тарас Лесовой.

Напомним, что экономист Олег Пензин прогнозирует курсу доллара в декабре стабильность в Украине и говорит, что обесценивания национальной валюты не будет.