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"Ответ абсолютный простой": чего ожидать от курса доллара в Украине в декабре

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Американская валюта
Американская валюта. Фото Апостроф

Прогнозы экономиста достаточно оптимистичны

Некоторые эксперты говорят, что курс доллара полностью зависит от действий НБУ и может возрасти. Однако другие уверяют – американская валюта в декабре почти не изменится.

Как рассказал экономист Олег Пензин для ТСН.ua, украинцам не стоит готовиться к безумному обесцениванию национальной валюты. Макрофинансовая помощь от ЕС уже планируется и должна прийти вовремя, поэтому резкого удорожания доллара не ожидается.

"Важно понимать, в чем есть сущность формирования курса. На сегодняшний день единственным источником поступления валюты в Украину является макрофинансовая помощь. То, что в начале мая 2022-го был 21 миллиард валютных резервов, а сейчас есть 40 — это не потому, что экономика Украины так хорошо работала. Нам дали макрофинансовую помощь где-то около 70 миллиардов долларов ", — объяснил он.

Пензин добавляет, что в декабре какие-либо изменения маловероятны.

"Ответ абсолютно прост. До конца года ничего меняться не будет, потому что макрофинансовая помощь уже распланирована и она придет вовремя ", — резюмировал экономист.

Курс доллара в Украине на 30 ноября

По данным портала Минфин, в четверг, 30 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,46 (покупка) и 37,55 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,37 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать от курса доллара в декабре.

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