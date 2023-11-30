"Відповідь абсолютна проста": чого очікувати від курсу долара в Україні у грудні

Прогнози економіста є досить оптимістичними

Деякі експерти кажуть, що курс долара повністю залежить від дій НБУ і він може зрости. Однак інші запевняють — американська валюта у грудні майже не зміниться.

Як розповів економіст Олег Пензин для ТСН.ua, українцям не варто готуватись до шаленого знецінення національної валюти. Макрофінансова допомога від ЄС уже розпланована та має прийти вчасно, тому різкого здорожчання долара не очікується.

"Важливо розуміти, у чому є сутність формування курсу. На сьогоднішні єдиним джерелом надходження валюти в Україну є макрофінансова допомога. Те, що на початку травня 2022-го був 21 мільярд валютних резервів, а зараз є 40 — це не тому, що економіка України так добре працювала. Нам дали макрофінансову допомогу десь близько 70 мільярдів доларів", — пояснив він.

Пензин додає, що у грудні будь-які зміни малоймовірні.

"Відповідь абсолютно проста. До кінця року нічого змінюватися не буде, тому що макрофінансова допомога вже розпланована і вона прийде своєчасно", — резюмував економіст.

Курс долара в Україні станом на 30 листопада

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 30 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,46 (купівля) та 37,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,37 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого чекати від курсу долара у грудні.