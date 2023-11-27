Грудень матиме важливу роль: прогноз щодо курсу долара на початку зими

Ситуація в перший місяць зими може бути вирішальною для всього 2024 року

Деякі аналітики стверджують, що в кінці листопада на валютному ринку очікується більш-менш стабільність. Така ситуація має протриматись і в грудні, але є шанс, що курс долара буде коливатись.

Як розповів начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий для 24 Каналу, грудень стане важливим місяцем для розуміння, куди будуть рухатись показники американської валюти у 2024 році. Все залежатиме від режиму "керована гнучкість", тобто курс долара формуватиметься згідно з попитом та пропозицією.

За словами Лєсового, на міжбанку ціноутворення валюти буде формуватись з огляду на дві причини — попит та пропозиція, а також надання більшої "свободи" курсу з боку НБУ.

"Зауважимо, що вільне курсоутворення на міжбанку – це можливість для ширшої курсової динаміки: валюта може, як зростати, так і зменшуватися в ціні, однак такі зміни не будуть різкими", — пояснює фахівець.

Згідно з його прогнозом, у грудні курсові межі на міжбанку будуть на рівні 36 – 38 гри за долар, а поточні коливання не перевищать 0,2 гривні. Спред (Ред. Спред — різниця між курсами покупки та продажу) буде в межах не більше 0,1 гривні.

Експерт зауважив, що на готівковому ринку буде ідентична ситуація, що і на міжбанку, але з додаванням 1-1,5% до курсу. Однак з часом різниця поступово зменшуватиметься до 1% через те, що у грудні відбудеться етап валютної лібералізації — "мінімізація множинності валютних курсів".

"Ще один фактор, який більше стосуватиметься готівкового ринку – сезонний (напередодні свят коливання на готівковому ринку будуть більш помітними, ніж зазвичай, адже частина громадян може продати частину валюти для святкових закупів). Тобто ми припускаємо, що пропозиція на готівковому ринку може дещо збільшитися – на 10-15% порівняно з листопадом, що також вплине на скорочення різниці між курсами міжбанку і готівковим", — пояснив Лєсовий.

Загалом, за словами Тараса Лєсового, у грудні курс долара буде на рівні 37-38 гривень. Вартість готівки формуватиметься згідно з незначним спредом та поточними коливаннями на рівні 0,3-0,5 гривні.

Курс долара в Україні станом на 27 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 27 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,25 грн (купівля) та 37,69 (продаж). Готівковий курс — 37,50 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,04 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні, якщо буде несвоєчасне надходження міжнародної валютної допомоги.