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Нацбанк "керуватиме парадом": чого чекати від курсу долара до кінця року

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Американська валюта
Американська валюта. Фото Pixabay

Офіційні показники зросли

Експерти прогнозують, що протягом останнього місяця цього року вартість американської валюти буде залежати від дій НБУ. Є ймовірність, що гривня може трошки здешевшати.

Якщо банк продовжить свої нинішні дії, то на міжбанку курс долара залишиться у межах 36-36,5 гривень, як пояснює директор Департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина для Мінфіну. Він прогнозує, що національна валюта України може ослабнути й долар коливатиметься в межах 36,8-36,9 гривні.

А от за словами директорки департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, безготівковий долар перебуватиме у межах 36—37 гривень.

На її думку, хоча ринку і відбудуться можливі деякі коливання, однак готівковий курс, за сценарієм, коливатиметься у межах 37,1—38,4 гривні.

Курс долара в Україні станом на 29 листопада

За даними порталу "Мінфін", у середу, 29 листопада, середній курс долара в українських банках становить 37,20 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,50 (купівля) та 37,58 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,36 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс може вирости до 38 грн і, в основному, це залежить від дій Національного банку України.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара