Нацбанк будет "руководить парадом": чего ждать от курса доллара до конца года

Официальные показатели выросли

Эксперты прогнозируют, что в течение последнего месяца этого года стоимость американской валюты будет зависеть от действий НБУ. Есть вероятность, что гривна может немного подешеветь.

Если банк продолжит свои нынешние действия, то на межбанке курс доллара останется в пределах 36-36,5 гривны, как объясняет директор Департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александра Печерицына для Минфина. Он прогнозирует, что национальная валюта Украины может ослабнуть и доллар будет колебаться в пределах 36,8-36,9 грн.

А вот, по словам директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, безналичный доллар будет находиться в пределах 36—37 гривен.

По ее мнению, хотя на рынке и произойдут возможные некоторые колебания, однако наличный курс, по сценарию, будет колебаться в пределах 37,1—38,4 гривны.

Курс доллара в Украине на 29 ноября

По данным портала "Минфин", в среду, 29 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,50 (покупка) и 37,58 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,36 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что курс может вырасти до 38 грн и, в основном, это зависит от действий Национального банка Украины.