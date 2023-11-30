Курс долара на початку грудня: чи є натяки на валютну паніку в Україні

Ситуація на валютному ринку буде зрозумілою

Банкіри прогнозують курсу долара у грудні спокій та стабільність, хіба що деякі зміни можливі у другій половині місяця, але й вони, швидше, призведуть до його падіння. У той же час, у перший тиждень грудня американська валюта буде більш прогнозованою.

Про це "Телеграфу" заявив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, ситуація на валютному ринку залишиться досить прогнозованою: діятиме режим керованої гнучкості, який передбачає точкове втручання регулятора на міжбанк у разі виникнення загрозливих для ринку обставин.

"Зараз на ринку відсутні будь-які навіть натяки на ажіотажний попит або панічні настрої, здатні в тій чи іншій мірі похитнути стабільність ринку. Очікується, що згодом на ринку реалізовуватиметься новий етап лібералізації — а це скорочення різниці між курсами міжбанку, комбанків та На даний час ця різниця становить в середньому до 1,5%. Цілком можливо, поступово вона скоротиться до 0,7-1%", — підкреслив Тарас Лєсовий.

За його словами, наступного тижня основними чинниками впливу на валютний ринок будуть:

часті, але несуттєві зміни курсів як у бік зростання, так і зниження;

більш-менш збалансований попит та пропозиція завдяки тактиці регулятора;

поточні коливання (щоденні зміни курсів) на міжбанку не перевищать 0,2 грн.;

різниця між купівлею та продажем безготівкової валюти не перевищить 0,1 грн;

різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку становитиме від 0,3 до 0,5 грн;

щоденні зміни курсів на готівковому ринку не перевищать 0,5 грн.;

курсовий коридор на готівковому ринку буде на рівні 37–38 грн/дол. та 39–41 грн/євро.

"Можемо підсумувати: враховуючи кон’юнктуру ринку, наступного тижня не варто очікувати будь-яких суттєвих змін, ринок житиме за правилами режиму керованої гнучкості: крихкі втручання регулятора на міжбанк залежатимуть головним чином від рівня попиту. Отже, будь-які несподівані зміни, здатні похитнути ринок, малоймовірні", — резюмує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, що економіст Олег Пензін прогнозує курсу долара у грудні стабільність в Україні та каже, що знецінення національної валюти не буде.