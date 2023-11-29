Долар в Україні просяде? Який курс банкіри чекають у другій половині грудня

Долар може помітно подешевшати

До кінця листопада курс долара в Україні може впасти, однак його співвідношення з гривнею в грудні буде не таким однозначним. Протягом одного місяця на курс можуть впливати дві протилежні тенденції.

Про це у своєму прогнозі "Телеграфу" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його словами, у грудні будуть два періоди коливань курсу долара до гривні.

Перший з них – приблизно до середини грудня – характеризуватиметься, як і в листопаді, стабільним курсом, викликаним переважанням пропозиції американської валюти над гривнею. У цих умовах курс долара може коливатись у бік зростання та падіння, але це матиме короткостроковий характер.

Однак у другій половині грудня долар може помітно подешевшати, оскільки його пропозиція зросте на 10-15% через сезонний чинник — підготовку до свят (частина громадян продаватиме валюту для здійснення необхідних покупок).

Крім того, корекція міжкурсової різниці ще може бути викликана новим етапом валютної лібералізації: НБУ вже оголосив про початок нових позитивних кроків, наприклад, етап "мінімізації множинності курсів" (він передбачає скорочення різниці між безготівковим, банківським та курсом обмінників).

Слід також зазначити, що регулятор буде досить активним на міжбанку, збільшуючи та зменшуючи обсяги валютних інтервенцій, проте цілком можливо, що свободи стане трохи більше, що виявиться у більшій курсовій динаміці.

Загалом, як підкреслив Тарас Лєсовий, основні характеристики валютного ринку в грудні можуть бути такими:

курсовий коридор на міжбанку буде в межах 36-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро;

поточні (щоденні) коливання курсів на міжбанку не перевищать 0,2 грн.;

різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку залишиться мінімальною та не перевищить 0,1 грн.;

діапазон курсових коливань на готівковому ринку залишиться на рівні 37-38 грн/дол. та 39-41 грн/євро;

поточні коливання, як і різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку, також суттєво не зміняться: 0,3-0,5 грн.

"Врахувати всі можливі фактори, які можуть вплинути на валютний ринок, вкрай складно. Проте з певним припущенням можна очікувати, що в грудні буде більш менш стабільна курсова ситуація — динамічна, з майже щоденними змінами курсових міток (адже фіксований курс скасовано і щоденні зміни цілком природні.) Однак навряд чи слід очікувати якихось "шалених" курсових стрибків, як вгору, так і вниз", — резюмує Тарас Лєсовий.

Раніше "Телеграф" писав, чого чекати від курсу долара у грудні.