Доллар в Украине просядет? Какой курс банкиры ждут во второй половине декабря

Доллар может заметно подешеветь

До конца ноября курс доллара в Украине может упасть, однако его соотношение с гривной в декабре будет не столь однозначным. В течение одного месяца на курс могут влиять две противоположные тенденции.

Об этом в своем прогнозе "Телеграфу" рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, в декабре будут два периода колебаний курса доллара к гривне.

Первый из них – примерно до середины декабря – будет характеризоваться, как и в ноябре, стабильным курсом, вызванным преобладанием предложения американской валюты над гривной. В этих условиях курс доллара может колебаться в сторону роста и падения, но это будет носить краткосрочный характер.

Однако во второй половине декабря доллар может заметно подешеветь, так как его предложение вырастет на 10-15% из-за сезонного фактора — подготовки к праздникам (часть граждан будет продавать валюту для осуществления необходимых покупок).

Кроме того, коррекция межкурсовой разницы еще может быть вызвана новым этапом валютной либерализации: НБУ уже объявил о начале новых положительных шагов, например, этапе "минимизации множественности курсов" (он предполагает сокращение разницы между безналичным, банковским и курсом обменников).

Следует также указать, что регулятор будет довольно активен на межбанке, увеличивая и уменьшая объемы валютных интервенций, однако вполне возможно, что свободы станет немного больше, что окажется в большей курсовой динамике.

В целом же, как подчеркнул Тарас Лесовой, основные характеристики валютного рынка в декабре могут быть следующими:

курсовой коридор на межбанке будет в пределах 36-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро;

текущие (ежедневные) колебания курсов на межбанке не превысят 0,2 грн;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке останется минимальной и не превысит 0,1 грн.;

диапазон курсовых колебаний на наличном рынке останется на уровне 37-38 грн/долл. и 39-41 грн/евро;

текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, также существенно не изменятся: 0,3-0,5 грн.

"Учесть все возможные факторы, которые могут повлиять на валютный рынок, крайне сложно. Однако с определенным предположением можно ожидать, что в декабре будет более или менее стабильная курсовая ситуация — динамичная, с почти ежедневными изменениями курсовых меток (ведь фиксированный курс отменен и ежедневные изменения вполне естественны). Однако вряд ли следует ожидать каких-то "безумных" курсовых скачков, как вверх, так и вниз", — резюмирует Тарас Лесовой.

Ранее "Телеграф" писал, чего ждать от курса доллара в декабре.