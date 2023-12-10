Може подорожчати? Що буде з курсом валют в Україні до кінця року

У грудні йде суттєве зростання касових видатків бюджету

Ситуація на валютному ринку до кінця 2023 року може бути напруженою. Проте суттєво на курс гривні це не вплине.

Такий прогноз зробили експерти у коментарі виданню OBOZREVATEL. Так, наприклад, на думку керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, причини для того, щоб долар подорожчав, є, але такого подорожчання не буде. НБУ декларує валютну стабільність як одне зі своїх першочергових завдань. Подорожчання долара може призвести до низки проблем, зокрема зростання цін.

"Грудень складний місяць для валютного ринку. У грудні йде суттєве зростання касових видатків бюджету, вони закривають усі платежі за довгостроковими проєктами перед підрядниками, відповідно, на руках бізнесу з'являється багато гривні, а тому десь до кінця року зростає суттєво попит на валюту у бізнесу", – розповідає Паращій.

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий дотримується подібної думки. За його словами, майбутні зміни пов'язані насамперед із питанням лібералізації валютного ринку. Згідно з його прогнозом, наступного тижня і до кінця місяця ситуація на готівковому ринку обіцяє бути спокійною. "Принаймні зараз немає причин для будь-яких курсових "форс-мажорів", – резюмував банкір.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається на валютному ринку після послаблення регуляцій НБУ.