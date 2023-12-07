Курс долара на зимові свята: банкір розповів, як Новий рік вплине на валютний ринок

Новорічні свята вплинуть на курс валют

До кінця поточного тижня курс долара буде стабільним. Експерти пояснюють це Різдвом, Новим роком і супутніми покупками українців, що наближаються разом із святами.

Як пояснив "Телеграфу" начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, наступного тижня — з 11 по 17 грудня — на курс долара може вплинути зростання пропозиції американської валюти. Воно може бути цілком логічним із урахуванням практики минулих років.

За словами експерта, зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає частину валютних накопичень, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкувань. Однак превалювання пропозиції над попитом не буде надто великим — лише до 10-15%, що, безумовно, позначиться на курсових показниках. Цьому також сприятиме скасування обмежень на продаж валюти на готівковому ринку, що спонукає до утворення єдиного готівкового курсу.

Загалом наступного тижня ознаки валютного ринку будуть такими:

очікувані (прогнозовані) коливання курсів на міжбанку будуть різновекторними, однак у межах 36,4–37 грн/дол. та 39–40 грн/євро;

різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку буде малою – до 0,1 грн;

поточні (щоденні) курсові зміни відбуватимуться на відрізку 0,1–0,2 грн.;

курсові межі коливань на готівковому ринку, незважаючи на можливе передсвяткове зниження курсів, буде на рівні 36,8-37,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро;

поточні коливання, як і різниця між курсами купівлі та продажу на готівковому ринку, становитимуть у середньому 0,3 грн.

"Навряд чи найближчого тижня регулятор вдасться до зменшення своєї ролі на міжбанку, здійснюючи валютні інтервенції, обсяг яких залежатиме головним чином від співвідношення попиту та пропозиції. Таким чином, на валютному ринку, незважаючи на часті, але несуттєві зміни курсів, слід очікувати досить прогнозовану ситуацію. Однак ми припускаємо, що через можливе збільшення пропозиції на готівковому ринку готівкові курси дещо знизяться, поступово наближаючись до рівня міжбанку", — резюмує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, що з 1 грудня Нацбанк скасував усі обмеження на продаж готівкового долара населенню, тим самим зміцнивши курс гривні.