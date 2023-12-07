Курс доллара на зимние праздники: банкир рассказал, как Новый год повлияет на валютный рынок

Новогодние праздники повлияют на курс валют

До конца текущей недели курс доллара будет стабильным. Эксперты объясняют это приближающимся Рождеством, Новым годом и сопутствующими им покупками украинцев.

Как пояснил "Телеграфу" начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, на будущей неделе — с 11 по 17 декабря — на курс доллара может повлиять рост предложения американской валюты. Оно может быть вполне логичным с учетом практики прошлых лет.

По словам эксперта, обычно в канун больших праздников часть граждан сдает часть валютных накоплений, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований. Однако превалирование предложения над спросом не будет слишком ббольшим — лишь до 10-15%, что безусловно отразится на курсовых показателях. Этому также будет способствовать отмена ограничений на продажу валюты на наличном рынке, что побуждает к образованию единого наличного курса.

В целом на следующей неделе признаки валютного рынка будут следующими:

ожидаемые (прогнозируемые) колебания курсов на межбанке будут разновекторными, однако в пределах 36,4–37 грн/долл. и 39–40 грн/евро;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет слишком малой – до 0,1 грн;

текущие (ежедневные) курсовые изменения будут происходить на отрезке 0,1-0,2 грн;

курсовые пределы колебаний на наличном рынке, несмотря на возможное предпраздничное снижение курсов, будет на уровне 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро;

текущие колебания, как и разница между курсами покупки и продажи на наличном рынке, составят в среднем 0,3 грн.

"Вряд ли в ближайшую неделю регулятор прибегнет к уменьшению своей роли на межбанке, осуществляя валютные интервенции, объем которых будет зависеть главным образом от соотношения спроса и предложения. Таким образом, на валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать довольно прогнозируемую ситуацию. Однако мы предполагаем, что из-за возможного увеличения предложения на наличном рынке наличные курсы несколько снизятся, постепенно приближаясь к уровню межбанка", — резюмирует Тарас Лесовой.

Напомним, что с 1 декабря Нацбанк отменил все ограничения на продажу наличного доллара населению, тем самым укрепив курс гривны.