Курс доллара может колебаться в декабре: в НБУ рассказали, что на это может повлиять

В НБУ не прогнозируют серьезных потрясений на валютном рынке

Переход к "управляемой гибкости" курса в Украине прошел без значительных девальваций или потерь объемов резервов. Вместе с тем давать прогноз касательно будущего курса валюты сложно.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает 24 канал. По его словам, Нацбанк намерен и дальше придерживаться Стратегии и задекларированных принципов.

"В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции к 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", — сказал Николайчук.

Он добавил, что Нацбанк намерен постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса. Таким образом курс валют поможет адаптироваться экономике от разного рода потрясений. На практике же это означает, что объем интервенция будет зависеть от макроэкономического развития, темпов инфляции, состояния платежного баланса и динамики международных резервов, добавил заместитель главы НБУ.

Он считает, что колебания курса валют будут зависеть в основном от экономической ситуации в Украине. Это должно усилить финансовую и экономическую устойчивость страны.

По прогнозам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в декабре наличный и безналичный курсы валют постепенно сблизятся. Это возможно в том случае, если котировки на межбанке будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

"На мой взгляд, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривен за доллар", — говорит Анна Золотько.

Она добавила, что наличный доллар может приблизиться к психологической отметке в 37 гривен до конца декабря 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет с курсом валют до конца этой недели. Специалист дал свой прогноз.