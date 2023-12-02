Гривна может упасть в 2024 году: эксперт дал прогноз и объяснил почему

В январе-феврале 2024 года можно будет увидеть реальную картину курса валют

В 2024 году курс доллара в Украине буде зависеть от того, сколько макрофинансовой помощи выделит нашей стране Евросоюз. По словам экономиста Олега Пензина, если помощи не будет, то Нацбанку придется печатать валюту, а это приведет к повышению курса валют.

Об этом он рассказал в комментарии "ТСН". Эксперт добавил, что аналогичная ситуация уже была в Украине в прошлом году, когда доллар подорожал с 26 гривен до 40 гривен.

"Вопрос очень дискуссионный. Потому что на сегодняшний момент нет подтверждения как минимум 25 миллиардов, которых мы ожидаем. Если не будет макрофинансовой помощи в надлежащем количестве для обеспечения социальных исполнений, взятых на себя государством, есть единственный путь — это печатание денег. Мы с вами имели аналогичный пример в 2022 году, когда государство напечатало 400 млрд гривен для того, чтобы перекрыть социальные нужды в связи с отсутствием своевременного макрофинансирования. Что произошло у нас с курсом? Из 26 он стал до 40", – сказал Олег Пензин.

Украина была вынуждена напечатать деньги, так как нечем было платить пенсии гражданам. В 2024 году, по словам экономиста, может произойти то же самое. Если не будет помощи от союзников, которая уже заложена в госбюджет на следующий год, то курс упадет.

По словам экономиста, чтобы дать точный прогноз курса валют на 2024 год, необходимо следить за ситуацией с макрофинансовой помощью Украине.

"Если макрофин будет поступать, значит, все будет хорошо. Я думаю, что примерно в январе будет все более-менее спокойно, потому что основные выплаты у нас начинаются в феврале. И уже в феврале будет ясно. Если макрофин будет поступать с большими проблемами, то курс, я думаю, будет ослабляться", — резюмировал Олег Пензин.

На сегодняшний день, по данным НБУ, курс доллара находится на уровне 36,6 гривны, а евро — 39,7 гривны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как будет меняться курс валют до конца 2023 года. Эксперты утверждают, что национальная валюта будет слабнуть.