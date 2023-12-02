Гривня може впасти у 2024 році: експерт дав прогноз і пояснив чому

У січні-лютому 2024 року можна буде побачити реальну картину курсу валют

2024 року курс долара в Україні залежатиме від того, скільки макрофінансової допомоги виділить нашій країні Євросоюз. За словами економіста Олега Пензіна, якщо допомоги не буде, то Нацбанку доведеться друкувати валюту, що призведе до підвищення курсу валют.

Про це він розповів у коментарі "ТСН". Експерт додав, що аналогічна ситуація вже була в Україні минулого року, коли долар подорожчав із 26 гривень до 40 гривень.

"Питання дуже дискусійне. Тому що на сьогоднішній момент немає підтвердження як мінімум 25 мільярдів, на які ми очікуємо. Якщо не буде макрофінансової допомоги в належній кількості для забезпечення соціальних виконань, взятих на себе державою, є єдиний шлях — це друкування грошей. Ми з вами мали аналогічний приклад у 2022 році, коли держава надрукувала 400 млрд гривень для того, щоб перекрити соціальні потреби у зв’язку з відсутністю своєчасного макрофінансування. Що сталося у нас із курсом? З 26 він став до 40", — сказав Олег Пензін.

Україна була змушена надрукувати гроші, бо не було чим платити пенсії громадянам. У 2024 році, за словами економіста, може статися те саме. Якщо не буде допомоги від союзників, яка вже закладена до держбюджету наступного року, то курс впаде.

За словами економіста, щоб надати точний прогноз курсу валют на 2024 рік, необхідно стежити за ситуацією з макрофінансовою допомогою Україні.

"Якщо макрофін буде надходити, значить, все буде добре. Я думаю, що приблизно в січні буде все більш-менш спокійно, тому що основні виплати у нас починаються в лютому. І вже в лютому буде зрозуміло. Якщо макрофін надходитиме з великими проблемами, то курс, я думаю, послаблюватиметься", — резюмував Олег Пензін.

На сьогоднішній день, за даними НБУ, курс долара становить 36,6 гривні, а євро — 39,7 гривні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінюватиметься курс валют до кінця 2023 року. Експерти стверджують, що національна валюта слабшатиме.