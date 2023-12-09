Курс долара може коливатися у грудні: у НБУ розповіли, що на це може вплинути

У НБУ не прогнозують серйозних потрясінь на валютному ринку

Перехід до "керованої гнучкості" курсу в Україні пройшов без значних девальвацій чи втрат обсягів резервів. Водночас давати прогноз щодо майбутнього курсу валюти складно.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє 24 канал. За його словами, Нацбанк має намір і надалі дотримуватися Стратегії та задекларованих принципів.

"У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, яка має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань та приведенням інфляції до 5% мети НБУ у середньостроковій перспективі", - сказав Ніколайчук.

Він додав, що Нацбанк має намір поступово збільшувати амплітуду курсових коливань та роль обмінного курсу. Таким чином курс валют допоможе адаптуватися економіці від різноманітних потрясінь. Насправді ж це означає, що обсяг інтервенції залежатиме від макроекономічного розвитку, темпів інфляції, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів, додав заступник голови НБУ.

Він вважає, що коливання курсу валют залежатимуть переважно від економічної ситуації в Україні. Це має посилити фінансову та економічну стійкість країни.

За прогнозами директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анни Золотько, у грудні готівковий та безготівковий курс валют поступово зблизиться. Це можливо, якщо котирування на міжбанку будуть обмежено коливатися в поточному діапазоні.

"На мій погляд, протягом наступних семи днів вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в діапазоні 37,1 – 37,5 гривень за долар", - каже Ганна Золотько.

Вона додала, що готівковий долар може наблизитися до психологічної позначки 37 гривень до кінця грудня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що буде з курсом валют до кінця цього тижня. Фахівець дав свій прогноз.