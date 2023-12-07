Чого чекати від долару в Україні: на ринок впливають дві причини

Ситуація на валютному ринку під контролем

Наразі вартість американської валюти стабільна. Експерти прогнозують, що не варто очікувати суттєвої зміни курсу гривні до долара.

Член Ради НБУ Василь Фурман, передає Укрінформ, розповів про результати зміни валютно-курсової політики. Він зауважив на наслідках, які відбулись через перехід від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості.

"У листопаді відбулося навіть певне поліпшення ситуації на валютному ринку порівняно з вереснем, до моменту набрання чинності рішенням про зміну курсового режиму. Наприклад, обсяг угод між банками, без участі НБУ, порівняно з вереснем збільшився втричі – до майже $90 млн на день. Натомість середньоденний чистий продаж валюти Нацбанком зменшився до $111 млн порівняно зі $128 млн у вересні", – зауважив Фурман.

Офіційні показники американської валюти наразі коливаються в обидва боки, бо вони реагу на зміни на валютному ринку. За словами Фурмана, від початку листопада гривня зміцнилася майже на 1%, а різниця між офіційним та готівковим курсом зменшилася до 3%.

"Тому загалом ситуація на валютному ринку є стабільною та контрольованою, підстав для різких коливань наразі немає", – переконаний член ради НБУ.

За його прогнозом, рівень золото-валютних резервів України й надалі залишатиметься високим, навіть попри те, що є деякі невизначеності з надходженням фінансової допомоги.

"Поміж основних ризиків – загострення ситуації на фронті та різке зменшення обсягів фінансової допомоги від міжнародних партнерів", – додав Фурман.

Курс долара станом на 7 грудня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 7 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,35 (купівля) та 37,43 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,69.

Нагадаємо, що економіст Олег Пензін прогнозує у грудні стабільність курсу долара в Україні.