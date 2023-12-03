Буде зростання: експерт дав прогноз по курсу долара в Україні до Нового року

Експерт дав прогноз щодо курсу долара до кінця 2023 року

До кінця 2023 року очікуються зміни на валютному ринку України, а саме зростання курсу долара до гривні. Водночас наприкінці грудня в Україні традиційно збільшуються бюджетні витрати, а це чинить тиск на гривню.

Такий прогноз зробив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний, пише РБК-Україна. Він наголосив, що згідно з очікуваннями Мінекономіки, наприкінці року курс може досягти позначки 38,6 грн/дол. І цей сценарій експерт вважає за ймовірне.

"Про прогнози: Мінфін бачив курс на рівні 40-41 грн/долар на кінець року. Але ринок побачив, що ці очікування Мінфіну ніяк не стосуються реальності та курсу НБУ. Курс на рівні 38,60 грн/долар трохи реальніший", — сказав Курінний.

За його словами, НБУ почав давати зміцнення долара по 10 копійок на день за останні пару днів. Якщо так буде й надалі, до Нового року долар буде у коридорі 38,00-38,50 грн/дол.

"Можливо, за збереження такої стратегії гнучкого курсу наприкінці року ми й наздоженемо прогноз очікування Мінекономіки й будемо десь у коридорі 38,00-38,50 грн/долар", — вважає експерт.

Позначиться на курсі долара також сезонний чинник. Наприкінці грудня традиційно збільшуються бюджетні витрати, які чинять тиск на гривню.

"Очікується тиск, і можливо, спред між готівковим курсом і міжбанком розширився б, але НБУ вчасно зробив крок для стабілізації й дав можливість без обмежень продавати готівку через каси банків. Тому очікується звуження спреду між курсами готівкового та безготівкового ринків", — підсумував співрозмовник видання.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 3 грудня, середній курс долара в українських банках становить 36,90 грн (купівля) та 37,45 (продаж). Готівковий курс — 37,30 (купівля) та 37,42 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,35.

Нагадаємо, раніше експерт Тарас Лісовий розповів "Телеграфу", що його варто очікувати від долара у другій половині грудня. За його словами, буде два періоди коливань курсу.