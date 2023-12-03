Будет рост: эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине до Нового года

Эксперт дал прогноз по курсу доллара до конца 2023

К концу 2023 года ожидаются изменения на валютном рынке Украине, а именно — рост курса доллара к гривне. В то же время в конце декабря в Украине традиционно увеличиваются бюджетные расходы, а это оказывает давление на гривну.

Такой прогноз сделал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренной, пишет РБК-Украина. Он подчеркнул, что согласно ожиданиям Минэкономики, в конце года курс может достичь отметки 38,6 грн/долл. И этот сценарий эксперт считает вероятным.

"О прогнозах: Минфин видел курс на уровне 40-41 грн/доллар на конец года. Но рынок увидел, что эти ожидания Минфина никак не касаются реальности и курса НБУ. Курс на уровне 38,60 грн/доллар немного реальнее", — сказал Куренной.

По его словам, НБУ начал давать укрепление доллару по 10 копеек в день в последние пару дней. Если так будет и дальше, к Новому году доллар будет в коридоре 38,00-38,50 грн/долл.

"Возможно, при сохранении такой стратегии гибкого курса в конце года мы и догоним прогноз ожидания Минэкономики и будем где-нибудь в коридоре 38,00-38,50 грн/доллар", — считает эксперт.

Скажется на курсе доллара также и сезонный фактор. В конце декабря традиционно увеличиваются бюджетные расходы, которые оказывают давление на гривну.

"Ожидается давление, и возможно спред между наличным курсом и межбанком расширился бы, но НБУ вовремя сделал шаг для стабилизации и дал возможность без ограничений продавать наличные через кассы банков. Поэтому ожидается сужение спреда между курсами наличного и безналичного рынков", — подытожил собеседник издания.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня, 3 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 36,90 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,30 (покупка) и 37,42 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,35.

Напомним, ранее эксперт Тарас Лесовой рассказал "Телеграфу", чего стоит ожидать от доллара во второй половине декабря. По его словам, будет два периода колебаний курса.