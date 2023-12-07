Чего ждать от доллара в Украине: на рынок влияют две причины

Ситуация на валютном рынке под контролем

Сейчас стоимость американской валюты стабильна. Эксперты прогнозируют, что не стоит ожидать существенного изменения курса гривны по отношению к доллару.

Член Совета НБУ Василий Фурман, передает Укринформ, рассказал о результатах смены валютно-курсовой политики. Он отметил последствия, которые произошли из-за перехода от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости.

"В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, к моменту вступления в силу решения об изменении курсового режима. Например, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое – до почти $90 млн в день. Среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до $111 млн по сравнению со $128 млн в сентябре", – отметил Фурман.

Официальные показатели американской валюты пока колеблются в обе стороны, потому что они реагируют на изменения на валютном рынке. По словам Фурмана, с начала ноября гривна укрепилась почти на 1%, а разница между официальным и наличным курсом снизилась до 3%.

"Поэтому в целом ситуация на валютном рынке является стабильной и контролируемой, оснований для резких колебаний пока нет", – убежден член совета НБУ.

По его прогнозу, уровень золотовалютных резервов Украины и дальше будет оставаться высоким, даже несмотря на то, что есть некоторые неопределенности с поступлением финансовой помощи.

"Между основными рисками — обострение ситуации на фронте и резкое уменьшение объемов финансовой помощи от международных партнеров", — добавил Фурман.

Курс доллара по состоянию на 7 декабря в Украине

По данным портала Минфин, в четверг, 7 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,90 грн (покупка) и 37,45 (продажа). Наличный курс — 37,35 (покупка) и 37,43 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,69.

Напомним, что экономист Олег Пензин прогнозирует в декабре стабильность курса доллара в Украине.