Пропозиція долару збільшиться: що буде відбуватись з курсом до кінця 2023 року

Що може вплинути на вартість валюти

Деякі фахівці повністю впевнені, що курсова стабільність в Україні протримається до кінця цього тижня. А от інші кажуть, що до кінця 2023 року американська валюта може навіть несуттєво здешевшати.

На ринку очікується прогнозована ситуація, як каже начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна. Люди напередодні свят здають частину своїх заощаджень на подарунки.

Лєсовий каже, що збільшену пропозицію на ринку варто чекати через скасування обмежень на продаж валюти з 1 грудня на готівковому ринку, що спонукає до утворення "єдиного" готівкового курсу, та наближення свят.

"Таке припущення може бути цілком логічним з огляду на практику минулих років: зазвичай напередодні великих свят частина громадян здає якусь частину валютних накопичень для того, щоб придбати подарунки та все необхідне для святкувань", — додав експерт.

За словами експерта, на готівковому ринку ситуацією буде керувати міжбанк.

"Курсові показники формуватимуться з огляду на міжбанк з додаванням незначного відсотка вартості валюти поверх безготівкового курсу", — повідомив банкір.

Курс долара станом на 15 грудня в Україні

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 15 грудня, середній курс долара в українських банках становить 37,15 грн (купівля) та 37,70 (продаж). Готівковий курс — 37,50 (купівля) та 37,60 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 36,99.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як впливатиме невчасна міжнародна допомога на курс долара в Україні.