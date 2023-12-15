Предложение доллара увеличится: что будет происходить с курсом до конца 2023 года

Что может повлиять на стоимость валюты

Некоторые специалисты полностью уверены, что курсовая стабильность в Украине продержится до конца этой недели. А вот другие говорят, что до конца 2023 года американская валюта может даже несущественно подешеветь.

На рынке ожидается прогнозируемая ситуация, говорит начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина. Люди в канун праздников сдают часть своих сбережений на подарки.

Лесовой говорит, что увеличенное предложение на рынке следует ожидать из-за отмены ограничений на продажу валюты с 1 декабря на наличном рынке, что побуждает к созданию "единого" наличного курса и приближению праздников.

"Такое предположение может быть вполне логичным учитывая практику прошлых лет: обычно в канун больших праздников часть граждан сдает какую-то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований ", — добавил эксперт.

По словам эксперта, на наличном рынке ситуацией будет управлять межбанк.

"Курсовые показатели будут формироваться с учетом межбанка с добавлением незначительного процента стоимости валюты поверх безналичного курса ", — сообщил банкир.

Курс доллара по состоянию на 15 декабря в Украине

По данным портала "Минфин", в пятницу, 15 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,15 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,50 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,99.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как будет влиять несвоевременная международная помощь на курс доллара в Украине.