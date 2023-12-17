Доллар по 42 гривны? Чего украинцам ждать от курса в 2024 году

Эксперт озвучил прогноз по курсу доллара на 2024 год

В 2024 году на валютном рынке Украины могут произойти значительные изменения. Подобные тенденции возможны при одном сценарии.

Такой прогноз на следующий год сделал основатель и президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак. Об этом пишет РБК-Украина.

По его словам, в течение года курс доллара может держаться на уровне 40 гривен. Есть также и вероятность, что он подскочит и до 42 гривен.

Согласно ожиданиям эксперта официальный курс гривны может достичь 42 за доллар к концу следующего года. Такие цифры могут стать реальностью исходя из базового сценария, предусматривающего поступление в течение следующего года большей части из запланированных в государственном бюджете 42 млрд долларов финансовой помощи Украине от внешних партнеров.

Отметим, что по данным портала "Минфин", сегодня,17 декабря, средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 37,15 грн (покупка) и 37,67 (продажа). Наличный курс — 37,53 (покупка) и 37,60 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,99.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что представители Fitch Ratings сделали прогноз по курсу доллара на 2024 год. По их мнению, украинцам не стоит ждать перемен.