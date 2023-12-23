Долар може коливатися: чого очікувати від курсу валют у січні 2024 року

Валютний ринок реагує, зокрема, і на блокаду кордону України з Польщею

В Україні курс валют у січні 2024 року буде прогнозованим, а коливання валют будуть допустимими та прогнозованими. Але зовнішньополітична ситуація може серйозно вплинути на фінансовий ринок та змінити ситуацію.

Про це сказав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий, повідомляє УНІАН. За його словами, початок 2024 року не принесе суттєвих змін курсу валют, адже НБУ продовжує стратегію "керованої гнучкості" і націлений на зниження різниці між курсами безготівкового та готівкового ринків.

"Власне, з певними припущеннями можна очікувати, що у зазвичай досить інертному для валютних змін січні НБУ збереже тактику "валютних дотиків" через інтервенції на міжбанку для збереження балансу між попитом і пропозицією. А враховуючи великий запас міцності (міжнародні резерви країни становлять близько 39 млрд дол.) зараз відсутні побоювання щодо появи неконтрольованих процесів на ринку, пов’язаних, наприклад, з певною аритмічністю отримання країною міжнародної фінансової підтримки", — сказав Лісовий.

За його словами, Нацбанк веде ефективну стратегію, оскільки у грудні різниця між показниками готівкового та безготівкового курсу валют знизилася до похибки 0,3–0,4 гривні. А відмова від валютних обмежень на готівковому ринку допомагає створити єдиний готівковий курс із конкуренцією між фінансовими установами за клієнтів.

Стабільність курсу 2024 року також залежатиме і від блокади на кордоні з Польщею. Виторг за експорт становить більшу частку валютних надходжень. За оптимістичного сценарію, коли в січні фури можуть знову поїхати, курс валют сильно не зміниться.

"Що стосується обсягів макрофінансової підтримки, то зауважу, що очікувані/бажані обсяги в 41 млрд доларів, швидше за все, надходитимуть не так системно, як це було у 2022 і 2023 роках. Звичайно, невпевненість останніх 2 місяців у міжнародних фінансах може дратувати свідомість, частково викликати "переляк" на ринку. Однак, повторюся, Україна має достатній обсяг валютних резервів, яких може вистачити на досить тривалий час", — сказав Лісовий.

Фінансовий експерт додав, що міжнародна фінансова допомога — це гроші не лише від США, а й від інших країн Євросоюзу, МВФ та "Великої сімки". На додаток до цього є кредитний механізм отримання необхідного обсягу фінансування.

"Таким чином, очікується, що січень на валютному ринку буде досить інертним, а курсова ситуація може стати досить прогнозованою: за частих, але вкрай незначних коливань, курсові межі допустимих валютних змін не зміняться. При цьому поточні курсові зміни не перевищуватимуть 0, 2 грн, а різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку навряд чи перевищить 0,2 грн", — резюмував Лісовий.

Також "Телеграф" розповідав, що курс валют може подорожчати в Україні. Фінансовий експерт розповів, коли та за яких умов це може статися.