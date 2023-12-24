Чого чекати від долара перед Новим роком: такого не було від початку повномасштабної війни

Банкір зробив прогноз на кінець грудня

У різдвяно-новорічний тиждень ситуація на валютному ринку України може стати справді кульмінаційною. У цей період можуть спостерігатися стабільні коридори коливань як на міжбанку, так і на готівковому ринку. В останній тиждень грудня міжбанківський та готівковий курси теоретично можуть зрівнятися, чого не спостерігалося від початку повномасштабного вторгнення.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, пише 24 канал. За словами банкіра, багато залежатиме від реалізації напряму регулятора на лібералізацію валютного ринку.

Регулятор може вдатися до потужніших валютних інтервенцій, що своєю чергою спровокує перевищення пропозиції над попитом на міжбанку і це позначиться на поточних курсових коливаннях.

Вартість валюти виставлятиметься з урахуванням міжбанківських курсових показників. Також варто додати об’єктивний передсвятковий фактор зростання пропозиції.

"Саме тому, з певною ймовірністю, можемо очікувати досить стабільні коридори коливань, як на міжбанку, так і на готівковому ринку, а різниця між курсами може знизитися до мінімуму: не виключаємо, що протягом останнього тижня року може знизитися до нуля. , міжбанківський та готівковий курси теоретично можуть зрівнятися, чого не спостерігалося з самого початку повномасштабного вторгнення ”, — пояснив Лєсовий.

В останній тиждень грудня очікуваний "коридор" валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37 – 37,75 гривні за долар та 39 – 40,5 гривні за євро. Поточні курсові зміни не будуть значними – до 0,2 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу – до 0,1 гривні. На готівковому ринку курс долара перебуватиме в межах 37-38 гривень.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 24 грудня, середній курс долара в українських банках перебуває на рівні 37,60 грн (купівля) та 38,15 (продаж). Готівковий курс — 37,99 (купівля) та 38,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 37,59.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку 2024 року коливання на валютному ринку будуть допустимими. Однак є один фактор, який може суттєво вплинути на ситуацію.