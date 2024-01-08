Федерація роботодавців закликає Шмигаля прибрати норму, яка забороняє оборонним підприємствам мати прибуток (документ)

Завданням постанови Кабміну №335 було спрощення закупівель під час воєнного стану, а не врегулювання питання прибутку в державних контрактах, підкреслюють у ФРУ

Усунення правової недоречності постанови в частині прибутку дозволить виробничим підприємствам підтвердити їхнє законне право на отримання прибутку за контрактами. Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у листі Федерації до прем'єра Шмигаля.

Так, 5 грудня 2023 року в Міноборони відбулась узгоджувальна нарада щодо проєкту постанови Кабміну "Про підтримку оборонно-промислового комплексу під час воєнного стану", на якій досягнуто згоди стосовно положень цього проєкту.

"Проєкт постанови передбачає установити, що у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення, визначеної у державних контрактах (договорах) на підставі калькуляції витрат, що сформована виконавцями державних контрактів (договорів) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану" враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов’язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг, а також прибуток (постачальницька винагорода) виконавця державного контракту (договору)", — йдеться в листі.

У Федерації роботодавців зауважили, що завданням постанови Кабміну №335 було спрощення закупівель під час воєнного стану, а не врегулювання питання прибутку в державних контрактах (договорах).

"При цьому було встановлено, що договірна ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору) з урахуванням економічних показників діяльності підприємства на момент укладення державного контракту", — додали у зверненні.

Ухвалення проєкту постанови Кабміну забезпечить виконання постанови Верховної Ради України від 21 вересня 2023 року № 3388-ІХ, "усунути правову недоречність постанови від 20 березня 2022 року № 335 в частині прибутку та дозволить виробничим підприємствам підтвердити їх законне право на отримання прибутку за контрактами (договорами), укладеними під час дії постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335, і зняти всі питання у відносинах з Державною аудиторської службою України, Бюро економічної безпеки та їх підрозділами", додали у Федерації та закликали Шмигаля взяти це питання під особистий контроль та забезпечити ухвалення Кабміном постанови "Про підтримку обороннопромислового комплексу під час воєнного стану" найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Держаудитслужба вимагає від підприємств повернути прибуток на оборонних закупівлях та погрожує судом. У ДАСУ вважають, що прибуток оборонних підприємств, постачальників МО та інших сил безпеки та оборони за 2022 рік є збитком державі.