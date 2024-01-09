"Прогноз хороший": у Пентагоні розкрили деталі госпіталізації Остіна

З’ясувалися обставини госпіталізації міністра оборони

У Пентагоні повідомили нові подробиці про госпіталізацію міністра оборони США Ллойда Остіна. Наразі голова відомства все ще перебуває у лікарні, проте його вже перевели з відділення інтенсивної терапії.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер. Подробиці він озвучив під час брифінгу.

За словами Райдера, ще 22 грудня 2023 року Остін пройшов планову медичну процедуру у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда. Перебуваючи у лікарні, він передав деякі оперативні повноваження заступнику міністра оборони. Вже 23 грудня його виписали. Під час різдвяних канікул Остін продовжував працювати з дому.

"Ввечері 1 січня він почав відчувати сильний біль і був доставлений каретою швидкої допомоги до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда, де його помістили у відділення інтенсивної терапії. Він був у свідомості, але відчував досить сильний біль. Того ж вечора він пройшов обстеження та огляд лікарів ”, — розповів представник Пентагону.

Вже 2 січня окремі повноваження Остіна було передано заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. Але 6 січня сам міністр повідомив, що йде на поправку і сподівається найближчим часом повернутися до Пентагона. Інших подробиць про свою недугу він не повідомив.

Лідеру США Джо Байдену стало відомо про відсутність міністра оборони лише в четвер, 4 січня, вдень, оскільки нібито оборонне відомство тримало ситуацію в секреті.

Райдер також пояснив, що затримка з інформування про стан здоров’я Остіна була пов’язана з тим, що керівник апарату міністра оборони був хворий на грип.

Сам голова Пентагону офіційно взяв на себе відповідальність за затримки з повідомленням у такий спосіб: "Я визнаю, що міг би виконати свою роботу краще, забезпечивши належне інформування громадськості. Я зобов’язуюсь працювати краще... Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру" на себе повну відповідальність за свої рішення про розкриття інформації.

Тим часом, Reuters пише, що госпіталізація міністра оборони США трималася в набагато більшій таємниці, ніж було відомо раніше.

Досі Остін перебуває у лікарні. "Він продовжує відчувати дискомфорт, але його прогноз хороший", – додав Райдер.

Після відновлення своїх обов’язків міністр отримав оперативну інформацію та надав необхідні вказівки. Він має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв’язку та продовжує стежити за повсякденними операціями Міністерства оборони у всьому світі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі не мають наміру відправляти Остіна у відставку.