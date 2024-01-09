"Прогноз хороший": в Пентагоне раскрыли детали госпитализации Остина

Выяснились обстоятельства госпитализации министра обороны

В Пентагоне сообщили новые подробности о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Сейчас глава ведомства все еще находится в больнице, однако его уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Об этом сообщил спикера Пентагона Патрик Райдер. Подробности он озвучил во время брифинга.

По словам Райдера, еще 22 декабря 2023 года Остин прошел плановую медицинскую процедуру в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Находясь в больнице, он передал некоторые оперативные полномочия заместителю министра обороны. Уже 23 декабря его выписали. Во время рождественских каникул Остин продолжал работать из дома.

"Вечером 1 января он начал испытывать сильную боль и был доставлен каретой скорой помощи в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Он был в сознании, но испытывал довольно сильную боль. В тот же вечер он прошел обследование и осмотр врачей", — рассказал представитель Пентагона.

Уже 2 января отдельные полномочия Остина были переданы заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Но 6 января сам министр сообщил, что идет на поправку и надеется в ближайшее время вернуться в Пентагон, но не сообщил других подробностей о своем недуге.

Лидеру США Джо Байдену же стало известно об отсутствии министра обороны только в четверг, 4 января, днем, поскольку якобы оборонное ведомство держало ситуацию в секрете.

Райдер также пояснил, что задержка по информированию о состоянии здоровья Остина была связана с тем, что руководитель аппарата министра обороны был болен гриппом.

Сам глава Пентагона официально взял на себя ответственность за задержки с уведомлением следующем образом: "Я признаю, что мог бы выполнить свою работу лучше, обеспечив надлежащее информирование общественности. Я обязуюсь работать лучше… Но важно сказать: это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации".

Тем временем Reuters пишет, что госпитализация министра обороны США держалась в гораздо большей тайне, чем было известно ранее.

До сих пор Остин находится в больнице. "Он продолжает испытывать дискомфорт, но его прогноз хороший", – добавил Райдер.

После восстановления своих обязанностей министр получил оперативную информацию и предоставил необходимые указания. Он имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями Министерства обороны во всем мире.

Ранее "Телеграф" писал, что в Белом доме не намерены отправлять Остина в отставку.