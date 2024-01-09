Вступ в ЄС і НАТО, гарантії безпеки і економіка: Зеленський провів переговори із трьома лідерами країн Європи

Співрозмовниками Зеленського були президенти Польщі, Румунії та прем'єр Бельгії

Президент України Володимир Зеленський 9 листопада провів розмови з лідерами одразу декількох європейських держав. Обговорили важливі теми.

"Телеграф" розповідає про те, що обговорювали лідери.

Розмова з Клаусом Йоханнісом

Під час бесіди з президентом Румунії Зеленський обговорив зростання українського експорту через Румунію.

"Він зріс із 2 млн тонн до 3 млн тонн, і ми обговорили шляхи збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів для досягнення цільового показника в 4 млн тонн", — розповів президент України.

Також український лідер подякував нашим сусідам за підтримку рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС та готовність поділитися з нашою країною своїм позитивним досвідом європейської інтеграції.

"Поінформував Президента Йоханніса про продовження повітряного терору з боку Росії та наголосив на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України. Також обговорили двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16".

"Домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7".

Розмова з Анджеєм Дудою

Президенту Польщі Зеленський подякував за непохитну підтримку нашої країни на шляху вступу до ЄС та НАТО.

Обговорювалося забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Крім того, обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

"Я та Анджей переконані, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому. Майбутнє України та Польщі – у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", — каже Зеленський.

Однією з ключових тем розмови є взаємодія у сфері безпеки з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Окремо обговорювалися питання приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів "Групи семи" щодо надання Україні гарантій безпеки.

Розмова з Александром де Кроо

У розмові з бельгійським прем’єром Зеленський привітав Бельгію із початком головування у Раді ЄС. Подякував, що підтримка України та міжнародного права є одним із пріоритетів бельгійського головування.

"Цінуємо грудневе рішення Європейської ради щодо початку переговорів про вступ України та сподіваємося, що за підтримки Бельгії наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на цьому шляху.", — сказав президент.

Також український лідер розповів про нещодавні російські повітряні удари та подальшу потребу у зміцненні української системи ППО.

Поспілкувалися про двосторонню співпрацю, а також координацію європейської оборонної допомоги.

Обговорили важливість розблокування європейської фінансової допомоги у розмірі 50 млрд. євро, а також питання реалізації Української формули миру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський провів нову Ставку, на якій було обговорено дві важливі теми.