Зеленський може відвідати Швейцарію найближчим часом – ЗМІ

Зеленський має великі плани на візит у Швейцарію, який затягнеться на кілька днів

Президент України Володимир Зеленський вже наступного тижня може відвідати Швейцарію. Скоріше за все, він не тільки зустрінеться з представниками швейцарського уряду, але й особисто буде присутній на щорічному Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Про це пише швейцарське видання Tages-Anzeiger із посиланням на дані від власних джерел. Газета пише, що візит Зеленського може тривати щонайменше два дні, а можливо, президент затримається в країні й більше.

У планах Зеленського – відвідати столицю Швейцарії місто Берн, де провести зустрічі з новообраним федеральним президентом, міністром іноземних справ та міністром оборони країни. Також Зеленський збирається особисто виступити у Давосі. Сам форум пройде з 15 до 19 січня – саме у перший день український президент і планує виступити перед відвідувачами.

Джерела, втім, сказали виданню, що візит Зеленського, скоріше за все, залишиться непідтвердженим до останнього моменту. Остаточне рішення ще не ухвалено та буде залежати від двох факторів – ситуації на фронті в Україні та міркувань безпеки.

Як раніше писав "Телеграф", Національна Рада Швейцарії, нижня палата парламенту країни, слідом за Радою кантонів (верхньою палатою) схвалила поправку до законодавства країни, яка значно пом'якшує вимоги до експорту та реекспорту озброєння за кордон. В теорії, ця поправка дозволить Україні отримувати швейцарську зброю.