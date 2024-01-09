Зеленский может посетить Швейцарию в ближайшее время – СМИ

У Зеленского есть большие планы на визит в Швейцарию, который затянется на несколько дней

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию. Скорее всего, он не только встретится с представителями швейцарского правительства, но и лично поприсутствует на ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на данные собственных источников. Газета пишет, что визит Зеленского может длиться минимум два дня, а возможно, президент задержится в стране и больше.

В планах Зеленского – посетить столицу Швейцарии город Берн, где провести встречи с новоизбранным федеральным президентом, министром иностранных дел и министром обороны страны. Также Зеленский намерен лично выступить в Давосе. Сам форум пройдет с 15 по 19 января – именно в первый день украинский президент и планирует выступить перед посетителями.

Источники, впрочем, сказали, что визит Зеленского, скорее всего, останется неподтвержденным до последнего момента. Окончательное решение еще не принято и будет зависеть от двух факторов – ситуации на фронте в Украине и соображений безопасности.

Как ранее писал "Телеграф", Национальный Совет Швейцарии, нижняя палата парламента страны, вслед за Советом кантонов (верхней палатой) одобрила поправку к законодательству страны, которая значительно смягчает требования к экспорту и реэкспорту вооружения за границу. В теории эта поправка позволит Украине получать швейцарское оружие.