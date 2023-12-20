Швейцария смягчила условия реэкспорта оружия: что это может значить для Украины

Правительство Швейцарии сможет отклоняться от критериев лицензирования оружейного экспорта, если это в интересах безопасности страны, или есть исключительные обстоятельства.

Национальный Совет Швейцарии, нижняя палата парламента страны, вслед за Советом кантонов (верхней палатой) одобрил поправку к законодательству страны, которая значительно смягчает требования к экспорту и реэкспорту вооружения за границу. В теории эта поправка позволит Украине получать швейцарское оружие.

Об этом сообщает швейцарское издание The Swiss Times. Отмечается, что депутаты преодолели сопротивление оппонентов от "левых" и "зеленых", приняв изменения в "Закон о военном вооружении".

Теперь в документе появится статья 22b. Согласно этой статье правительство Швейцарии сможет отклоняться от критериев лицензирования оружейного экспорта в двух случаях – исключительные обстоятельства и защита интересов или безопасности страны. При этом правительство должно уведомить об этом обе палаты парламента не позднее, чем за 24 часа до выдачи разрешения.

Инициаторами поправки выступили центристские и правые политические партии. По их мнению, после того, как Россия вторглась в Украину, Швейцария больше не может быть "нейтральной", действующие ограничения утратили актуальность и могут навредить национальной оружейной промышленности.

Интересно, что новая поправка в теории позволит швейцарскому правительству одобрять экспорт и реэкспорт оружия в Украину. Хотя официально правительство и парламент такие намерения не декларировали.

Как писал "Телеграф", несмотря на блокирование законопроекта о помощи Киев уже обратился в США со списком вооружений, которые нужны Вооруженным силам на следующий год. Этот список включает в себя ряд позиций – больше систем противовоздушной обороны, истребители нескольких типов, беспилотники и боевые вертолеты.