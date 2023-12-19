"У США нет волшебного горшочка": СМИ узнали, когда Сенат может одобрить помощь Украине

Голосование о новом пакете может состояться аж в следующем году

В США заявили, что вряд ли одобрят выделение Украине нового пакета помощи в ближайшее время. Все из-за того, что Сенат на этой неделе не может закончить работу над соглашением об ужесточении миграционного законодательства.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова сенатора Джеймса Лэнкфорда. По его словам, голосование о новой помощи для Украины не состоится без урегулирования внутренних вопросов США.

"Сенат США на текущей неделе не завершит работу над соглашением по ужесточению миграционного законодательства и защите границы для поддержки выделения новой помощи Украине и не будет голосовать по этому вопросу", — сказал Лэнкфорд.

Один из высокопоставленных демократов сказал, что, вероятно, решение будет отложено до января. А лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл сказал, что участники процесса "достигают медленного и стабильного прогресса".

"Я надеюсь, что они (участники переговоров, — ред.) подготовят текст, сядут, засучат рукава и закончат работу, как только мы вернемся в январе", — сказал Сенатор Дик Дурбин.

В то же время спикер Госдепартамента США Джен Кирби заявил, что "у США нет волшебного горшочка, откуда можно было бы черпать помощь Украине".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Пентагоне назвали дату, когда закончатся деньги на помощь Украине. Дальнейшие решения зависят отКонгресса.