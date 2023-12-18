The Hill: в Сенате говорят о "позитиве" относительно соглашения о границах, но точных дат назвать не способны

Сенаторы констатируют прогресс, однако точных дат заключения соглашения не называют

Хотя сенаторы от Республиканской и Демократической партий довольно положительно оценивают переговоры по соглашению о борьбе с нелегальной миграцией на границе США и Мексики, однако они не могут дать точных сроков заключения соглашения и голосования за пакет финансирования помощи американским союзникам, среди которых Украина. Мнения сенаторов на этот счет разделились.

Об этом пишет американское издание The Hill, которое пообщалось с сенаторами. Сроки они называют очень разные.

К примеру, сенатор Джо Менчин предположил, что потенциальное соглашение по границе могут заключить уже на следующей неделе. По его словам, сенаторы от обеих партий усердно работают над заключением соглашения.

"Это то, на что я очень надеюсь, и я думаю, что мы увидим что-нибудь на следующей неделе, и мы будем оставаться там, пока не сделаем это", – отметил он.

То же самое сказал сенатор Крис Кунс. Сенатор добавил, что он поддержит соглашение и закон, поскольку срыв переговоров и помощи Украине "был бы огромным подарком для Владимира Путина, Си Цзиньпина и ХАМАСа".

Сенаторы Крис Ван Голлен и Джон Корнин константировали прогресс в переговорах, но были гораздо более осторожны в прогнозах относительно возможных сроков. Планку измены пробил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, который сказал, что соглашение будет заключено разве что в начале 2024 года.

Издание также напомнило, что даже когда Сенат и Белый дом смогут договориться о границе, их ждет жестокая борьба в Палате представителей. Некоторые республиканцы, подыгрывая трампистам, заявляют о более жестких условиях – особенно педалирует эту тематику спикер Палаты Майк Джонсон.

Как уже писал "Телеграф", в настоящее время в бюджете США уже не осталось средств на гуманитарную, финансовую и энергетическую поддержку Украины. Небольшое количество средств все еще есть на военную помощь, но и они стремительно подходят к концу.

Украина готовит усиленную оборону на случай, если военная помощь от партнеров будет идти с трудом. Эта оборона будет состоять из трех линий фортификационных сооружений.