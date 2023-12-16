Европе срочно нужно наращивать военный потенциал: министр обороны Германии назвал причину

В вопросах обороны не стоит полагаться на США

В ближайшие годы Европа должна нарастить свой военный потенциал, чтобы успешно противостоять угрозе со стороны России. США неизбежно сократит свое присутствие на континенте, ведь военные уже переключают свое внимание на Тихоокеанский регион.

При этом не так важно, кто станет следующим президентом Штатов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Welt am Sonntag.

"Независимо от того, кто станет следующим президентом [США]… мы надеемся, что произойдет лишь умеренное сокращение участия Америки в делах Европы. Это означает, что мы, европейцы, должны усилить нашу приверженность обеспечить безопасность на нашем континенте", ― сказал Писториус.

Усиление обязательств по обороне поможет Европе качественно отреагировать на угрозы, которые РФ представляет в первую очередь для Грузии, Молдовы и стран Балтии. Полагаться на США в этом вопросе не стоит. По мнению немецкого министра, американские военные в следующем десятилетии будут сосредоточены на ситуации в Тихом океане.

Писториус не исключает, что этот период будет крайне опасным для Европы. Он отметил, что Россия активно расширяет производство вооружения. По его мнению, это не просто "бряцание оружием". Поэтому Европе следует перевооружиться.

"Сейчас у нас есть около 5-8 лет, за которые мы должны наверстать упущенное ― в вооруженных силах, в промышленности и в обществе", ― резюмировал Писториус.

Однако при этом Европа не должна отказываться от военного сотрудничества за пределами ЕС. Иначе этой возможностью воспользуются РФ с Китаем.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие действия Европа должна предпринять уже сейчас, чтобы подготовиться к возможному возвращению Трампа на пост президента США. Многие эксперты сошлись во мнении, что важно существенно увеличить помощь Украине.